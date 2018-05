Dois portugueses competiram no Meeting de Roma, com desfechos diferentes. No lançamento do disco, a sportinguista Irina Rodrigues terminou em 9º lugar, com 55,75 metros. A vencedora foi a croata Sandra Perkovic, campeã olímpica: 68,93, recorde do meeting. Já no salto com vara, Diogo Ferreira, do Benfica, não conseguiu concretizar nenhuma das tentativas a 5,36, terminando sem marca – venceu o norte-americano Sam Kendriks com 5,84 m.

Autor: António Manuel Fernandes