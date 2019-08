Irina Rodrigues na seleção europeia que vai defrontar os EUA

Irina Rodrigues, no lançamento do disco, vai integrar a seleção da Europa que defrontará a seleção dos Estados Unidos, no primeiro 'The Match' de atletismo, a 9 e 10 de setembro, em Minsk.Portugal não terá mais atletas em ação nesse encontro, já que tanto Nelson Évora como Pedro Pichardo declinaram a participação, por não se integrar no seu plano de preparação para o Mundial de Doha2019.A seleção só será divulgada pela associação europeia da modalidade (EAA) já em setembro, mas a FPA confirma a seleção da discóbola, recente vencedora na I Liga do Primeira Liga do Campeonato da Europa de Nações."Até parece surreal! Nunca me passou pela cabeça representar a Europa! Este é um ponto alto do meu percurso e espero que seja um bom teste para o Mundial. Competir em Minsk será especial, porque não foi possível ir aos Jogos Europeus, pois não havia a minha disciplina. É um orgulho esta convocatória", reagiu a atleta, depois de receber a notícia."Esta minha participação será um excelente teste, e meio de preparação para Doha'2019. Estarão oito das melhores atletas mundiais, que servirão para me treinar para a fase de qualificação do Mundial. Há sempre uma aprendizagem positiva a retirar de todos estes momentos", acrescentou.