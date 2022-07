Irina Rodrigues: «Senti que podia ter feito um pouco melhor»

Ao contrário de Liliana Cá, Irina Rodrigues não conseguiu apurar-se para a final do lançamento do disco, ao ser a 23.ª colocada numas qualificações que apuraram as 12 melhores para a decisão de quarta-feira. Naturalmente desapontada, a lançadora portuguesa de 31 anos assumiu que queria melhor, mas optou por virar a página e olhar já para Munique, palco dos Europeus do próximo mês, entre 15 e 25 de agosto."Senti que podia ter feito um pouco melhor, mas tenho de aprimorar a minha técnica para Munique. Acredito que lá vou estar melhor. Era um palco grande, não estava ansiosa, mas estava a fazer muita força para o disco andar e, sem ser desculpa, no terceiro dei mais força e o disco começou a cair (...); fiquei com um bocadinho de raiva, mas é assim", explicou a lançadora natural de Leiria, que fez a sua melhor marca em 57,69 metros.Irina Rodrigues terminou o concurso com a marca obtida no terceiro arremesso, depois de ter lançando a 56,79 e 54,89, ficando a cerca de três metros e meio da última repescada para a final, a francesa Melina Robert-Michon, que na segunda-feira celebrou 43 anos. "Não foi, de todo o melhor do meu ano, mas não estou triste, porque acho que consigo fazer melhor no futuro e porque fiz o meu quinto ano de medicina, e ainda vim aos campeonatos do mundo, nos Estados Unidos", realçou a lançadora do Sporting, assegurando ter "força e coragem para trabalhar por melhores lugares".