Isaac Nader bateu esta terça-feira o recorde de Portugal dos 1500 metros em pista coberta, ao vencer esta prova no "Czech Indoor Gala", emOstrava.O benfiquista, que já era líder mundial na distância, cortou a meta com o tempo de 3m34s23, batendo o anterior máximo, de 3.34,99, que pertencia ao medalhado olímpico Rui Silva e datava de 7 de março de 1999.No mesmo meeting, outro benfiquista, Gerson Baldé, foi sexto classificado no salto em comprimento, com a marca de 7,82 metros, ficando próximo do seu melhor registo deste ano (7,99 m).Na prova da milha, a portuguesa Salomé Afonso não conseguiu evitar os empurrões e foi vítima de uma queda logo após a partida que a impediu de continuar.