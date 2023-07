Isaac Nader com mínimo olímpico e Ingebrigtsen bate recorde europeu dos 1.500 metros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O atleta português Isaac Nader obteve este domingo marca de qualificação para os Jogos Olímpicos Paris'2024, ao ser sétimo classificado na prova dos 1.500 metros do Meeting de Silésia, vencida pelo norueguês Jakob Ingebrigtsen com novo recorde europeu (3.27,14 minutos).Nader completou a prova da Liga Diamante, realizada na Polónia, com o tempo de 3.31,49 minutos, que constitui novo máximo pessoal - anteriormente fixado em 3.31,67 - e supera por larga margem o mínimo de qualificação olímpico, estabelecido em 3.33,50.

O atleta, de 23 anos, é o segundo português a obter marca de qualificação para Paris2024, depois de Auriol Dongmo, no lançamento do peso.

Apesar de terem obtido a marca de qualificação para os Jogos Olímpicos, a confirmação da presença no maior evento desportivo mundial só acontecerá em 30 de junho de 2024, quando for realizado o acerto entre lugares de ranking e atletas que fazem marca de qualificação.

A prova dos 1.500 metros foi disputada em ritmo muito veloz, que valeu aos oito primeiros classificados novos máximos pessoais e a Ingebrigtsen, atual campeão olímpico da distância, um novo recorde norueguês e europeu, com o tempo de 3.27,14 minutos.

A um mês do início dos Mundiais de 2023, em Budapeste, o jovem prodígio norueguês, de 22 anos, demonstrou estar em grande forma, retirando 81 centésimos ao anterior recorde da Europa, de 3.27,95 minutos, que tinha estabelecido em 15 de junho, em Oslo.

Ingebrigtsen, recordista do mundo em pista coberta, detém a quarta melhor marca mundial de sempre, atrás do trio composto pelo marroquino Hicham El Guerrouj e os quenianos Bernard Lagat e Asbel Kiprop.