Isaac Nader desistiu na milha do meeting de pista coberta de Boston

Isaac Nader, único português presente no New Balance Indoor Grand Prix, prova de nível 'ouro' do World Indoor Tour de atletismo, desistiu durante a corrida da milha.



O atleta algarvio, treinado por Rui Silva, que é o recordista luso da milha há 22 anos, não aguentou o forte andamento imposto pelos principais atletas e abandonou, já no último terço da corrida.

A vitória foi para o britânico Neil Gourley, em 3.52,84 minutos, superando ao sprint o neo-zelandês Samuel Tanner, creditado com mais um centésimo.

A lusa Salomé Afonso chegou a estar inscrita para a milha feminina, mas acabou por não comparecer em Boston, optando por correr em Castellón, Espanha, a Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato, pelo Sporting. A milha feminina proporcionou a queda do recorde de Espanha, agora na posse de Esther Guerrero, terceira com 4.24,94 minutos.

Venceu a norte-americana Heather MacLean, com 4.23,42, à frente da canadiana Lucia Stafford, creditada com 4.23,52.

Os 500 metros femininos, prova que não é do calendário oficial e poucas vezes é corrida, tem desde hoje como recordista mundial a neerlandesa Femke Bol, vencedora em 1.05,63 minutos

A marca de Bol retira da lista a russa Olesya Krasnomovets, que em 2006 correra em 1.06.31.