Isaac Nader e Salomé Afonso com recordes pessoais nos 800 metros

Isaac Nader e Salomé Afonso, com recordes pessoais, ambos nos 800 metros, foram este sábado os portugueses em maior destaque no meeting de atletismo em pista curta de Sabadell, em Espanha.

Na prova que fechava a reunião catalã, os 800 metros masculinos, Isaac Nader, líder mundial da época nos 1.500 metros, terminou em segundo lugar, com um recorde pessoal de 1.46,69 minutos, ascendendo a segundo melhor português de sempre, atrás do recordista nacional, Rui Silva (1.46,40).

Isaac Nader e Rui Silva, que também são os melhores lusos de sempre em 1.500 metros, são os únicos portugueses de sempre a baixar de 1.47,00 em pista curta.

Na prova feminina, Salomé Afonso surpreendeu as duas melhores atletas espanholas (Lorea Ibarzabal e Lorena Martin) e triunfou ao sprint, com a marca de 2.03,25 minutos, um recorde pessoal que a leva ao quinto lugar de sempre no ranking nacional.

Na mesma prova, Patrícia Silva obteve o sexto lugar, em 2.06,08.

Antes, nos 1.500 metros femininos, Mariana Machado chegara em sexto lugar, com a marca de 4.15,83.

Nas provas de 400 metros, Vera Barbosa triunfou na final B, em 54,38 segundos, enquanto Carina Vanessa foi quinta classificada na final C, com a marca de 55,25.

Os restantes portugueses competiram nas meias-finais: em 60 metros, Delvis Santos foi quinto, com 6,86 segundos, e, em 60 metros barreiras, Catarina Queirós foi quarta, com 8,55.

No meeting de Nantes, em França, o recordista nacional do salto com vara, João Pedro Buaró, voltou a mostrar estar num grande momento de forma e triunfou, passando a fasquia colocada a 5,64 metros. O benfiquista ainda tentou superar o seu recente recorde de Portugal, colocando a fasquia em 5,76 metros, mas sem sucesso.

Também em Nantes, Lorene Bazolo triunfou na final dos 60 metros, com a marca de 7,23 segundos, depois de já ter vencido a meia-final em 7,28. Na mesma prova, Rosalina Santos foi sexta classificada na final, com 7,34 (7,38 na meia-final).

Omar Elkahtib foi quinto nos 400 metros, em 47,67, e Abdel Kader Larrinaga oitavo na final dos 60 metros barreiras, com 7,89 (7,84 na meia-final).