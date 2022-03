Isaac Nader: «Não estava à espera de uma corrida tão rápida, foi muito forte»

O português Isaac Nader disse que não esperava uma tão rápida final dos 1.500 metros, mas faz um balanço positivo da estreia em Mundiais de atletismo em pista coberta.

Em Belgrado, Nader, de 22 anos, foi 10.º, com a marca de 3.39,97 minutos, numa final vencida pelo etíope Samuel Tefera, que se impôs ao norueguês Jacob Ingebrigtsen (3.33,02), com o recorde dos Mundiais indoor, em 3.32,77 minutos.

"A participação é positiva. O objetivo era passar à final e depois desfrutar da corrida, correr o melhor possível para fazer a melhor classificação. Não estava à espera de uma corrida tão rápida, foi muito forte", disse.

Nader assumiu que houve "alguma pouca frescura" depois da eliminatória de sábado, o que o impediu de "estar melhor na classificação e até na marca pessoal".

"Faz parte do crescimento, no verão as coisas vão sair ainda melhor. Com certeza vamos tentar lutar por uma semifinal nos Mundiais e no Europeu uma final e quem sabe nas medalhas", referiu.

Apesar de ter chegado à final na sua estreia em grandes competições, Isaac Nader não considerou a sua participação como excelente.

"Quando não ganhamos é só bom ou mais ou menos. Sendo a primeira [competição], sendo eu jovem, ainda falta alguma experiência nestes campeonatos, é positivo, mas não é excelente", disse.

Nader considerou que faz falta "treinar neste tipo de espaços", que não existem em permanência em Portugal, garantindo que prefere as provas ao ar livre.