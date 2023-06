Isaac Nader pulveriza recorde pessoal dos 1.500 metros em França

Quelle fin de course



Reynold Cheruiyot s'impose sur le 1500 m du Meeting de Nancy en 3'31''60, nouveau record de la réunion, sept centièmes devant Isaac Nader !



O português Isaac Nader pulverizou este domingo o seu recorde pessoal nos 1.500 metros, ao ser segundo no Meeting Stanislas, em Nancy, com uma marca de 3:31.67 minutos. O atleta luso, de 23 anos, que está qualificado para os Mundiais de Budapeste, melhorou em mais de dois segundos a sua melhor marca, que havia sido fixada no início do mês em 3:34.00.Nader, que já era o segundo melhor português de sempre na distância, fica agora mais perto da marca de recorde nacional de Rui Silva, os 3:30.07 fixados em 2002. Com este registo, o atleta do Benfica passa a ser o 12.º melhor do ano nos 1.500 metros.Presente no mesmo evento, Marta Pen Freitas foi sexta também nos 1.500 metros, com 4:06.05 que são a sua melhor marca da época.