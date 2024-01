Isaac Nader vence 1.500 metros do Meeting do Luxemburgo

O atleta português Isaac Nader venceu este domingo a prova de 1.500 metros do Meeting do Luxemburgo, competição em que Salomé Afonso foi segunda na prova feminina.

O corredor português cumpriu a prova em 3.37,80 minutos, superando o belga Pieter Sisk, que foi segundo, com 3.38,90. Já Salomé Afonso terminou a sua corrida no segundo lugar, com 4.07,25 minutos, em prova ganha pela belga Elise Vanderelst em 4.07,03.

Nas restantes provas, Tsanko Arnaudov foi terceiro no lançamento do peso, com 19,83, em concurso ganho pelo luxemburguês Bob Bertemes, com 21,71.

Nos 60 metros, João Vítor Oliveira foi sexto, com 7,80 segundos, em corrida ganha pelo belga Elie Bacari, com 7,62, numa prova em que Sisinio Ambriz falhou a qualificação para a final.