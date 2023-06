Isaac Nader vence 1.500 metros em Huelva e apura-se para os Mundiais de atletismo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Isaac Nader venceu esta terça-feira a prova de 1.500 metros do 'meeting' de atletismo de Huelva, com a marca de 3.34,00 minutos, tempo que vale o apuramento direto para os Mundiais e o coloca como segundo português de sempre.Nader, de 23 anos, 'pulverizou' o seu anterior recorde pessoal em dois segundos e meio (era de 3.36,50) e sobe a segundo luso de sempre, atrás de Rui Silva - seu antigo treinador - que tem como máximo nacional 3.30,07, estabelecidos no Mónaco, em 2002.

Na prova principal da distância na pista de Huelva, Isaac Nader esteve imparável na última volta, relegando para os outros lugares de pódio o queniano Kyumbe Munguti, que gastou 3.34,06, e o etíope Ashenafi Gadisa, creditado em 3.35,38.

Na corrida secundária de 1.500 metros do 'meeting' estiveram outros lusos, nomeadamente Nuno Pereira, segundo em 3.38,44.

Nessa corrida, Miguel Moreira foi quarto, em 3.39,04 (recorde pessoal), enquanto José Carlos Pinto não conclui a prova.

Em muito bom plano, também, esteve Patrícia Silva, terceira nos 800 metros, em 2.00,07, já muito perto da qualificação direta para Budapeste2023 - a marca exigida é de 1.59,80.

A jovem atleta lusa, de 23 anos, está em excelente momento de forma, já que o seu anterior recorde pessoal, 2.01,77, tinha sido estabelecido em Jaen, Espanha, em 26 de maio passado.

Na lista lusa de sempre, sobe de sétima para segunda, logo atrás da recordista nacional, Carla Sacramento (1.58,94, em 1997).

O resultado de hoje também lhe permitirá melhorar o ranking de apuradas para os Mundiais, em que seguia, na última lista, em 55.ª.

A prova foi vencida pela queniana Vivian Kiprotich (1.58,80), com a cubana Sahily Diago a ser segunda (2.00,02).