Isaac Nader volta a melhorar marca nos 1.500 metros em pista coberta

O português Isaac Nader foi esta terça-feira quarto classificado nos 1.500 metros do 'meeting' internacional da Catalunha de pista coberta, disputado em Sabadell, confirmando amplamente os mínimos para o Mundial de pista coberta de Belgrado.

Nader aproveitou bem a presença de cinco corredores etíopes na prova para assegurar um recorde pessoal de 3.36,50 minutos, consolidando-se como o terceiro melhor luso de sempre na distância e subindo a nono melhor mundial do ano.

No passado dia 2 de fevereiro, Nader tinha conseguido os mínimos para Belgrado, em Valência, quando correu em 3.38,08, então recorde pessoal por mais de três segundos.

O atleta do Benfica aproveitou o excelente andamento da prova, que se pretendia com andamento para recorde mundial júnior.

Os três primeiros lugares foram para etíopes, com Tedesse Lemi (3.35,84), Samuel Abate (3.36,23) e Adehena Kasaye (3.36,38). Kasaye ficou aquém do recorde mundial júnior que perseguia.

Isaac Nader continua a ser o terceiro português de sempre, mas agora a quatro centésimos apenas de Mário Silva. O recorde nacional, de 3.34,99, é de Rui Silva, atualmente treinador de Nader.

Do mesmo grupo de treino, Salomé Afonso, do Sporting, também esteve em Sabadell e melhorou o seu recorde pessoal nos 1.500 metros para 4.17,26 minutos, sendo sétima na classificação geral.

O benfiquista Ivo Tavares venceu o salto em comprimento com 7,47 metros, enquanto Lucinda Gomes, do Estreito, foi quarta no triplo salto com 12,74 metros.