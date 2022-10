Isabel Silva: «Queremos colocar a atividade física e a vitalidade no topo das prioridades»

As imagens da partida da 2.ª Corrida Multicare Vitality As imagens da partida da 2.ª Corrida Multicare Vitality

Isabel Silva, embaixadoras da Corrida Multicare Vitality, que este domingo teve a sua 2.ª edição no Jamor, sublinhou que a iniciativa "tem a maior das importâncias"."Sou uma apaixonada pela atividade física, adoro praticá-la ao ar livre e sentir o sol a bater-me no rosto e depois também tenho de destacar o capital humano. Estas pessoas estão aqui todas pelo mesmo motibo: correr pela saúde e pelo bem-estar. Claro que também adoro alta performance e gosto de me estimular e desafiar. A atividade física também serve para isso. Queremos colocar a atividade física e a vitalidade no topo das prioridades", começou por dizer a, ela que participou na prova feminina dos 5 quilómetros e venceu, tal como na 1.ª edição."Fico muito contente por sentir que posso ser uma inspiração e um exemplo, mas não o faço só pelos outros. Faço-o acima de tudo por mim, pois sinto-me muito bem. E todos devemos permitir-nos a isso. A mensagem que tento passar às pessoas é:venham comigo, façam isto e vão sentir-se bem. Depois, faremos de tudo para manter isso", acrescentou a apresentadora, fazendo um balanço positivo do evento."Foi uma manhã espetacular e é uma forma de criar ligações pelas pessoas. Gosto de estar, conhecer pessoas novas e partilhar a paixão pela corrida. Até para percebermos que somos todos seres humanos, com os nossos trabalhos, que são muitas vezes exigentes. É um reset para depois da corrida e no dia seguinte estarmos dispostos a enfrentar qualquer coisa", concluiu.