Ivana Vuleta pensa retirar-se depois de Paris'2024: «Completou-se uma história»

A campeã do mundo de salto em comprimento e dupla campeã da Europa, a sérvia Ivana Vuleta, anunciou esta terça-feira que pretende terminar a sua carreira depois da participação nos Jogos Olímpicos Paris'2024.

Vuleta, de 33 anos, venceu no passado domingo a final do Mundial disputado em Budapeste, conseguindo a marca de 7,14 metros, melhor registo do ano.

"Com isso, completou-se uma história e só o que falta é Paris. Irei com a mesma ambição, porque é a única medalha [olímpica, de ouro] que falta na coleção", disse Vuleta em Belgrado, citada pelo diário desportivo Sportski Zurnal.

"A saúde sempre foi a minha prioridade. Dediquei toda a minha vida ao desporto, ao atletismo, mas perseguir mais uma medalha, outro êxito, seria um sacrifício demasiado grande, porque quero estar saudável também depois da minha carreira", acrescentou.

Vuleta ganhou 15 medalhas em campeonatos mundiais, europeus e Jogos Olímpicos, sendo tripla campeã europeia em pista coberta e dupla campeã mundial em pista coberta.

Na mensagem de hoje, dirigida aos jovens atletas, incentivou-os a que se centrem no trabalho e confiem neles próprios, já que "nenhum sonho é demasiado grande para não poder ser tornado realidade".