Já foi campeão olímpico, agora é mulher e quer ser governadora: Caitlyn Jenner não pára

Caitlyn Jenner está a preparar-se para entrar na política. Depois de em 2015 ter iniciado um processo de transição de homem para mulher, agora quer candidatar-se a governadora da Califórnia.





Jener, que antes se chamava Bruce Jenner e foi campeão olímpico do decatlo nos Jogos de Montreal, em 1976, é o padrasto das conhecidas irmãs Kardashian.Integra o partido republicano, que há anos governa a Califórnia e podia seguir os passos de Ronald Regan, que foi governador daquele estado antes de chegar à presidência do país.Ela pretende organizar a sua candidatura com o apoio de alguns ex-colaboradores de Donald Trump, segundo avança o New York Times.