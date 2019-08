Já foram reveladas as medalhas dos Mundiais de Doha

Foram esta terça-feira divulgadas as medalhas que serão entregues no decurso dos Mundiais de Atletismo de 2019, que dentro de um mês, entre 27 de setembro e 6 de outubro, decorrerão em Doha, no Qatar. Como seria de esperar, as medalhas destes Mundiais contêm vários pormenores relativos ao local onde se realiza o evento, nomeadamente um plano da paisagem da própria cidade, assim como do Khalifa International Stadium, o palco de todas as provas.





A primeiras medalhas, refira-se, irão ser entregues logo no primeiro dia, na maratona feminina, que arrancará às 23:59 locais (21:59 de Lisboa).