Jakob Ingebrigtsen quebra recorde com 24 anos de Hicham El Guerrouj

O norueguês Jakob Ingebrigtsen entrou esta sexta-feira para a história do atletismo, ao bater o recorde mundial dos 2.000 metros, quebrando uma marca que perdurava desde 1999, há mais de 24 anos, na posse do lendário Hicham El Guerrouj.Esta noite, em Bruxelas, o atleta de 22 anos fixou como objetivo os 4:44.79 do marroquino e conseguiu mesmo quebrá-los, ao cruzar a linha de meta em 4:43.13 minutos. Uma melhoria de um segundo e meio, que coloca o jovem norueguês agora como detentor de três melhores marcas mundiais - tem a das duas milhas e a dos 1.500 metros em pista coberta.Para o atleta nórdico este recorde acaba por servir, de certa forma, para esquecer a surpresa nos Mundiais, onde falhou a conquista do ouro nos 1.500 metros (acabou em segundo) - viria depois a redimir-se nos 5.000.