Jakob Ingebrigtsen venceu na pista, foi desqualificado e depois... ganhou na secretaria

O primeiro dia de ação a 'sério' nos Europeus de pista coberta de Torun ficou marcado por uma enorme polémica a fechar a jornada. Tudo aconteceu na prova dos 1500 metros, onde o norueguês Jakob Ingebrigtsen confirmou o seu favoritismo e, com aparente facilidade, levou de vencida toda a concorrência. O nórdico cruzou a meta, festejou alguns minutos, até que chegou a notícia: tinha sido desqualificado.





Era de sentido común, pero se confirma que se acepta la reclamación y que por tanto, Jakob Ingebrigtsen es campeón de Europa de los 1500m. #Torun21 pic.twitter.com/tY4btk5xhW — Tomàs Garcia (@ToMasGaRcia77) March 5, 2021

Em causa estava um movimento por fora da pista numa das curvas, após um contacto com o polaco Michal Rozmys, que ao tentar ganhar posição ao oponente acabou por o empurrar, obrigando-o a pisar na zona interior. A regra indica que um atleta que faça este movimento é logo desqualificado e foi isso mesmo que os juízes fizeram. Por momentos a classificação foi então alterada, passando Marcin Lewandowski, um atleta da casa, a ser o campeão europeu dos 1500. Aí, como seria de esperar, começaram logo as teorias da conspiração...Indignados, os nórdicos protestaram, submeteram a sua visão da situação e algumas horas depois surgiu a decisão: Jakob Ingebrigtsen era efetivamente o vencedor. A desqualificação foi anulada e o jovem de 20 anos conseguiu mesmo o seu quinto título europeu, o segundo em pista coberta. Este sábado, nos 3000 metros - onde terá como adversários os portugueses Samuel Barata e Isaac Nader -, iniciará nas qualificações o caminho na tentativa de um feito histórico, para se tornar no primeiro de sempre a fazer um 'bis', com os títulos dos 1500 e dos 3000 metros.Quanto aos restantes lugares do pódio desta final dos 1500 metros, Lewandowski acabou em segundo e Jesús Gómez terceiro.