Jamaica centra atenções nos Mundiais

No dia em que a Jamaica conquistou as duas primeiras medalhas de ouro destes Mundiais, com o sucesso de Antonio Watson nos 400 m e de Danielle Williams nos 100 m obstáculos, o destaque vai para uma situação bizarra e que se tornou viral. O veículo que transportava o velocista Andrew Hudson para a pista das ‘meias’ dos 200 m teve um acidente e o atleta ficou com partículas de vidro nos olhos.





Foi tratado durante 20 minutos, o que atrasou a prova, e apesar da visão turva, o jamaicano alinhou na prova. Não se qualificou, mas foi convidado pela organização a estar na final de hoje: “Fiz o melhor que podia. Estive 20 minutos numa sala a pensar se ia ou não competir. Apesar das circunstâncias dei o meu melhor e tentei. Todos têm dificuldades na vida.”