Jéssica Augusto anuncia saída do Sporting

Jéssica Augusto usou as redes sociais para anunciar a sua saída do Sporting, onde foi um dos rostos do atletismo do clube nas últimas seis temporadas."Quero expressar publicamente o meu agradecimento por estas últimas 6 épocas ao serviço do Sporting Clube de Portugal a todos os simpatizandes, adeptos e associados do clube.Realizei muitos sonhos, venci e ajudei a vencer muitos títulos que ficarão para sempre na minha memória e escritos no livro da grande história do clubeTudo fiz para honrar da melhor maneira este clube. Sinto-me uma privilegiada por ter vivido as coisas que vivi, ter conhecido as pessoas que conheci e ter crescido ainda mais com os valores do Sporting"A atleta, de 40 anos, revelou ainda que vai "abraçar novos desafios", sem dizer quais.