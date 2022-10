Jéssica Augusto e Lia Lemos reforçam atletismo do Sp. Braga

O Sp. Braga oficializou, esta sexta-feira, as chegadas de Jéssica Augusto - que ontem se despediu do Sporting - e Lia Lemos para a equipa de atletismo.Jéssica Augusto, que passou seis épocas de leão ao peito, mostrou-se, aos meios oficiais dos bracarenses, muito feliz pelo regresso a um clube que representou entre 1997 e 2006. "Tinha muitas saudades de treinar no Estádio 1.º de Maio. Fui-me relembrando de muitas histórias do início da minha carreira. É sempre bom recordar. Vou buscar muita energia positiva a essas memórias".Lia Lemos chega ao Sp. Braga como uma das mais promissoras atletas nacionais - juntando-se a Mariana Machado - e frisou que tem como um dos principais objetivos bater os seus recordes pessoais. "Poder partilhar com a Jéssica o mesmo clube novamente e a mesma equipa só traz coisas boas. Objetivos? Ter boas prestações tanto a nível nacional como internacional, porque isso acaba por influenciar o resultado coletivo e também por me destacar a mim enquanto atleta, mas também ao clube onde estou, o Sp. Braga", explicou.