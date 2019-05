Jéssica Augusto ganha 3.000 metros em Faro

Depois da desistência na Maratona de Hamburgo, em abril, Jéssica Augusto regressou às competições de pista e, ontem, ganhou os 3.000 metros no Meeting Vítor Tavares, em Faro, com 9.06,48 minutos, batendo a colega de clube Sara Moreira com 9.07,55.Esta prova serviu como teste de avaliação às fundistas, dado que o Sporting vai defender o título de campeão da Europa em Castellón, Espanha, a 25 e 26. Em 3º ficou Sara Catarina Ribeiro (9.17,93 m).Em masculinos, o benfiquista Isaac Nader venceu os 3.000 metros (8.01,66 m) e excelente a marca do júnior encarnado Etson Barros com 8.18,14 minutos.Patrícia Mamona dominou o comprimento (6,23 m), Tsanko Arnaudov venceu o peso (19,47 m), Ricardo Souza ganhou os 100 (10,40 s) e 200 metros (21,27). De referir a boa marca de Auriole Dongmo, do Sporting, dos Camarões, que ganhou o lançamento do peso (17,11 m). Se fosse portuguesa, teria sido a terceira melhor marca nacional de sempre.