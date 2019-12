Jessica Augusto vence São Silvestre de Lisboa pela quinta vez

A São Silvestre de Lisboa realizou-se este sábado, com um recorde de 12 mil participantes, com Jéssica Augusto (Sporting) a vencer no setor feminino (33.10 minutos), enquanto o marroquino Adel Mechaal triunfou no setor masculino (29.09). Com este triunfo, Jéssica Augustou igualou as cinco vitórias de Dulce Felix.

Na tradicional 'guerra dos sexos', que se encontrava empatada, com cinco vitórias para cada lado, a elite masculina desempatou o confronto a seu favor, através do 'photo-finish', depois de Adel Mechaal, nos metros finais, alcançar Jéssica Augusto e terminarem de mãos dadas.





"Estou muito contente por ganhar em Lisboa, na primeira vez que aqui compito. No primeiro quilómetro, fui eu que elevei o ritmo. Joguei as minhas cartas, esperei atrás deles até aos últimos metros e, nos últimos 30, tentei ganhar e consegui", explicou o vencedor.Em masculinos, o atleta do Benfica Samuel Barata, vencedor da prova em 2017, terminou em 29.11 minutos e o brasileiro Paulo Paula em 29.19, consumando o pódio atrás de Adel Mechaal (29.09), com estreia vitoriosa na competição. A elite feminina, que partiu quatro minutos antes dos homens, face à diferença registada entre o primeiro homem e a primeira mulher a concluírem a prova em 2018, consagrou a atleta do Sporting Jéssica Augusto pela quinta vez (33.10 minutos).Depois das conquistas em 2008, 2010, 2016 e 2017, aproximou-se das seis vitórias (2009, 2011, 2013, 2014, 2015 e 2018) da segunda classificada Dulce Félix, que concluiu em 33.52. "Assumi desde muito cedo as despesas da corrida. Houve ali um momento em que me estava a custar um bocado, quando estava sozinha. Se a Dulce [Félix] tivesse vindo mais tempo comigo, teria sido melhor e mais fácil para nós", confessou. A 'fechar' o pódio feminino, Susana Godinho, do Grupo Desportivo do Estreito, terminou a São Silvestre em 34.31 minutos.1. Adel Mechaal (New Balance Espanha), 29.09 minutos2. Samuel Barata (Benfica), 29.113. Paulo Paula (Run Tejo), 29.19.1. Jéssica Augusto (Sporting), 33.10 minutos2. Dulce Félix (Benfica), 33.523. Susana Godinho (Estreito), 34.31.