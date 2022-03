Jéssica Inchude aumenta comitiva para Belgrado

Jéssica Inchude, lançadora do Sporting, aumentou para 12 a seleção portuguesa que vai disputar os campeonatos do Mundo de pista coberta, em Belgrado, entre os próximos dias 18 e 20. Aquela que já era a segunda maior delegação lusa nesta competição, apenas superada pela edição disputada em Lisboa, em 2001, quando beneficiou do estatuto de anfitrião para inscrever 17 atletas. Inchude, 36ª nos Jogos Olímpicos do Rio’2016, então em representação da Guiné-Bissau, juntou-se aos 11 convocados já divulgados. A atleta do Sporting, de 25 anos, foi convidada para os Mundiais indoor, graças ao 35º posto no ranking, tendo como melhor marca os 18,10 metros alcançados no domingo, nas provas de preparação disputadas no Jamor, em Oeiras.