Doze dias depois de ter batido o recorde nacional de sub-23 com 16,98 metros, Jessica Inchude superou, ontem, na pista da Sobreda, em Almada, o recorde absoluto com 17,46 metros, quebrando uma marca que durava há... 20 anos e pertencia a Teresa Machado (17.26 metros), registo obtido na pista coberta em Espinho, a 7 de fevereiro de 1998.

Nascida na Guiné-Bissau há 22 anos, Jessica Inchude prometia uma boa marca para esta temporada por ter apostado tudo no atletismo, fazendo um intervalo nos estudos. Os progressos foram assinaláveis para a pupila de Luís Herédio Costa, um antigo lançador do Sporting que se notabilizou no peso (17,44 m, 7º de sempre) e disco (55,46 m, 12º de sempre).

"Ela estava muito motivada com os últimos resultados e quando a vi no aquecimento em Birmingham fazer um bom ensaio era tudo uma questão de tempo passar isso para a competição", comentou o treinador Luís Herédio Costa em declarações a Record. Em Birmingham, Jessica Inchude foi segunda no peso com 16,66 metros, um bom indicativo, e ontem as condições de temperatura estavam bem agradáveis. Trata-se de um recorde com alguma expressão e que, à partida, lhe garantiria um lugar como mínimo B para o Europeu em Berlim (7 a 12 de agosto). Mas Jessica Inchude prefere antes ir disputar pela Guiné os Campeonatos de África na Nigéria, que coincidem com o Europeu. Há dois anos, Jessica foi 4ª nos campeonatos africanos. "Ela está a apostar forte nesta competição", disse-nos o seu técnico. Melhores condições A nova recordista nacional utiliza a pista municipal Moniz Pereira, no Lumiar. "Temos as condições possíveis e falta algum equipamento, nomeadamente máquinas de remo, puxadores e mais barras olímpicas", sublinhou Luís Herédio Costa.

Autor: Norberto Santos