Jessica Inchude sagra-se campeã ibero-americana de lançamento do peso

A portuguesa Jessica Inchude conquistou este sábado a medalha de ouro no lançamento do peso dos Campeonatos Ibero-americanos de atletismo, que estão a decorrer em Alicante, Espanha.



A lançadora lusa triunfou com um lançamento de 18,07 metros, à frente da espanhola Maria Belén Toimil, que registou 17,85, e da dominicana Rosa Ramirez, que terminou com 17,60. A outra portuguesa em ação, Eliana Bandeira, terminou em quinto, com a marca de 16,95.

Esta medalha de ouro é a primeira conquistada por Portugal nesta edição dos Ibero-americanos e a 32.ª do historial luso na competição.

Iniciada em 1960 com o nome de Jogos Ibero-Americanos, esta competição que reunia os países de língua portuguesa e espanhola teve vida efémera, tendo apenas sido realizadas duas edições, em Santiago do Chile (1960) e Madrid (1962). Apenas vinte anos depois se formalizaria, em Madrid, a Associação Ibero-Americana de Atletismo, com a presença de 22 países fundadores, aos quais se juntariam, em 1996, os novos países de expressão portuguesa e a Guiné Equatorial.

A edição inaugural realizou-se em 1983, em Barcelona, e Portugal acolheu os campeonatos em 1998.