Jessica Inchude triunfa no lançamento do peso em Huelva

A portuguesa Jessica Inchude continua na senda dos bons resultados no lançamento do peso e esta quarta-feira triunfou no concurso realizado no 'meeting' de Huelva, em Espanha, com a marca de 18,06 metros.

Quatro dias depois de se sagrar campeã Ibero-americana, a lançadora confirma-se como a segunda lusa da atualidade, só superada por Auriol Dongmo, a campeã do mundo 'indoor', e volta a atirar a mais de 18 metros, confirmando o lugar de atleta elegível para os Mundiais de Eugene, em julho.

Inchude conseguiu uma série de lançamentos bastante regular, sempre com mais de 17 metros e sem nenhum nulo.

Em segundo lugar, ficou a espanhola Maria Belen Toimil, com 17,76 metros, e em terceiro a britânica Amelia Strickler, com 17,52.

O triunfo de Jessica Inchude acabou por ser o único sucesso português de um 'meeting' que ainda contou com a presença de vários atletas sul-americanos, que competiram no fim de semana em Alicante.

A nível de atletas portugueses, o destaque entre os masculinos vai para o jovem Etson Barros, quarto nos 3.000 metros obstáculos, com excelentes 8.25,98 minutos. A marca, recorde pessoal por larga margem e mínimo para os Campeonatos da Europa, faz com que suba a sétimo português de sempre. Na mesma corrida, Miguel Borges foi 14.º, com 8.41,12 minutos.

O quarteto luso de 4x100 metros foi segundo, com Wilson Pedro, Diogo Antunes, Delvis Santos e André Prazeres. A marca, 39,48 segundos, só foi batida pelos 39,19 da Espanha A, ficando à frente dos 39,78 da Espanha B.

Em quinto, com 40,68 segundos, concluiu a seleção sub-20 de Portugal e em sétimo, com 41,81, o quarteto luso sub-18.

Antes, na final B, tinham competido as mesmas seleções, já com vitória da Espanha e o terceiro lugar dos portugueses, com 39,53 segundos. Os sub-18 lusos foram então quartos, com 39,71, e os sub-20 sextos, com 40,64.

Depois da vitória de domingo nos Ibero-americanos, Issac Nader apareceu cansado e só foi 10.º nos 1.500 metros, com a marca 'modesta' de 3.40,43 minutos.

Nos 1.500 metros do setor feminino, Salomé Afonso foi sexta, com 4.11,56 minutos, e Patrícia Silva 14.ª, com 4.15,72, recorde pessoal.

As portuguesas que foram à estafeta 4x100 metros terminaram entre o quarto e o sexto lugares, na final B - a seleção principal (46,06 segundos), as sub-20 (46,98) e as sub-18 (47.53).

Depois, na final A, a seleção principal esteve desastrada e foi desclassificada, ao passo que as sub-20 subiram a quartas (45,85 segundos) e as sub-18 mantiveram o sexto lugar (48,24).

André Pimenta foi 10.º no salto em comprimento, com 7,06 metros, e José Carlos Pinto foi quarto nos 800 metros, com 1.46,64 minutos.