Jessica Inchude vence lançamento do peso em meeting na Polónia

A portuguesa Jessica Inchude venceu este domingo o lançamento do peso no meeting de Bialystok, na Polónia, com o seu melhor registo do ano, 18,65 metros, a dois centímetros do seu recorde pessoal.

Na mesma prova, o segundo lugar também foi para uma lançadora lusa, Eliane Bandeira, com um arremesso a 18,20 metros, passando pela segunda vez na carreira os 18,00 metros. Inchude, que em Portugal apenas é superada pela recordista nacional, Auriol Dongmo, conseguiu ainda um registo de 18,63, em concurso de grande consistência, com cinco 'tiros' a mais de 18 metros.

Na qualificação para os Mundiais de Budapeste, ainda não atinge a marca de qualificação direta, que é de 18,80, mas reforça amplamente a sua posição no ranking de apuramento. Inchude é a primeira atleta sem marca de qualificação direta, em 17.ª, sendo que se vão apurar 36 lançadoras. Manterá a posição, mas com mais pontos.

Eliana Bandeira também está na lista de qualificação por ranking, neste momento na 26.ª posição.

Para a benfiquista, não é a melhor marca do ano, pois arremessou a 18,49 em 07 de maio, em Viana do Castelo, nos Nacionais Universitários, marca que é recorde pessoal. Francisco Belo também lançou em Bialystok, mas não esteve bem e registou somente ensaios nulos, nas seis tentativas.

O meeting de Bialystok integra o World Continental Tour, com a categoria challenger.