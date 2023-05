João Coelho abre época com boa marca nos 400 metros de Yokohama

O velocista português João Coelho abriu esta madrugada a sua época de verão no meeting de Yokohama, Japão, terminando no segundo lugar a corrida de 400 metros, com a marca de 45,46 segundos.

João Coelho, que é recordista de Portugal de 400 metros em pista coberta, ficou a 46 centésimos da qualificação direta para os Mundiais de Budapeste e a cinco centésimos do seu recorde pessoal.

O atleta sportinguista aproveitou muito bem o ritmo do japonês Yuki Joseph Nakajima, vencedor em 45,31.

Com este resultado, Coelho consegue pontos para subir no ranking mundial e abrir uma porta de qualificação para os Mundiais de Budapeste, no final de agosto.

Ainda em Yokohama, registo para a abertura de época do barreirista cubano Roger Iribarne, do Benfica, que terminou em quarto lugar com a marca de 13,37 segundos (vento: +0,8 m/s), numa prova dominada pelo japonês Shunsuke Izumiya, que fez a segunda melhor marca mundial do ano (13,07 segundos).