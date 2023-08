João Coelho bate recorde nacional dos 400 metros e garante Paris'2024

João Coelho (Sporting) melhorou esta quinta-feira o seu recorde nacional dos 400 metros, para 44,79 segundos, uma marca que lhe valeu a vitória nos Jogos Mundiais Universitários e o qualifica para os Jogos Olímpicos Paris'2024.

Pouco mais de um mês depois de ter fixado o recorde nacional em 45,05, nos Jogos Europeus Cracóvia2023, o atleta natural de Vila Franca de Xira voltou a melhorar a marca, impondo-se na final das 'Universíadas' ao australiano Reece Holder, que registou o mesmo tempo, 21 centésimos de segundo abaixo do 'mínimo' (45,00), e ao romeno Mihai-Sorin Dringo (45,27).

João Coelho, de 24 anos, oitavo nos Europeus 'indoor' Istambul'2023, assegurou a terceira medalha lusa nos Jogos Mundiais Universitários de 2023, depois das pratas da nadadora, e também já olímpica, Camila Rebelo, nos 200 metros costas, e da lançadora do peso Eliana Bandeira.

O velocista é também o oitavo português com vaga para Paris2024, o terceiro no atletismo, depois de Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e Isaac Nader, nos 1.500 metros, apesar de a confirmação dos lugares na modalidade só ocorrer em 30 de junho de 2024, quando houver o acerto entre lugares de ranking e atletas que fazem marca de qualificação.

A surfista Teresa Bonvalot e os nadadores Camila Rebelo, nos 200 costas, Diogo Ribeiro, nos 50 e 100 livres e nos 100 mariposa, 50 nos livres, e João Costa, nos 100 costas, são os outros portugueses com 'passaporte' para os próximos Jogos Olímpicos.