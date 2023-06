João Coelho: «Gostava de fazer 44, falta pouquinho»

O português João Coelho conseguiu esta sexta-feira a medalha de prata nos 400 metros dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, fixando o recorde nacional nos 45,05 segundos, em corrida integrada no Europeu por seleções.





Coelho foi segundo em Chorzow, atrás apenas do norueguês Havard Ingvaldsen, que fez recorde do campeonato com 44,88, e à frente do neerlandês Liemarvin Bonevacia, terceiro, em 45,06. O anterior recorde nacional pertencia a Vítor Ricardo Santos, que tinha feito 45,14 em Berlim, em agosto de 2018.

"A prata é nossa. Estou muito contente. Recorde nacional, numa boa prova, com os melhores atletas da Europa. Gostava de fazer 44, falta pouquinho. Saio daqui de cabeça erguida, dei o meu melhor. Um segundo lugar é um segundo lugar. Estou cada vez mais próximo dos mínimos para os Jogos e garantido no Mundial em Budapeste", explicou aos jornalistas após a prova.

Por este ser um Europeu por seleções, com os pontos dos vários países na primeira divisão a contarem, ficou também feliz por ter "ajudado a somar pontos" para que Portugal se possa "manter na primeira divisão", objetivo que selará no domingo, se ficar entre os primeiros 13 (de 16).

Foi a segunda medalha no atletismo em poucos minutos para Portugal, depois do ouro de Auriol Dongmo, elevando a cinco o número de pódios no total, com o bronze de Ana Cruz no karaté e mais duas medalhas na canoagem (ouro de Messias Baptista e bronze de Francisca Laia).