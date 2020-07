João Vieira e Ana Cabecinha vencem desafio 'A marcha é para todos'

Os atletas João Vieira e Ana Cabecinha venceram este sábado a iniciativa 'A marcha é para todos', que decorreu paralelamente em Leiria, Lousada e Faro, integrada nos 'Desafios de verão' promovidos pela Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).

Em Leiria, João Vieira (Sporting), com o tempo de 11.33,61 minutos, foi o melhor marchador de todo o desafio, com um triunfo geral categórico, tendo Ana Cabecinha, em Faro, sido a segunda no somatório dos dois géneros, bem longe dos restantes.

Em femininos, o triunfo pertenceu a Ana Cabecinha (CO Pechão), ao ser a melhor marchadora nas três pistas, com o tempo de 12.48,47 minutos, à frente de Edna Barros, muito perto da melhor marca na pista coberta, mostrando regressar em boa forma.

O desafio a nível nacional 'A marcha é para todos' decorreu nas pistas de Lousada (norte), Pombal (centro) e Faro (sul), na distância de 3.000 metros (que serão utilizadas nos campeonatos nacionais).

- Resultados de Faro:

Femininos 3.000 metros marcha - Ana Cabecinha (COP), 12.48,47 minutos, Edna Barros (COP), 12.59,38, Mariana Mestre (COP), 17.54,75.

Masculinos 3.000 metros marcha - Pedro Dias (COP), 13.20,12, Tiago Ramos (CATUNES), 14.23,59, Guilherme Alves (CATUNES), 15.40,27.

- Resultados Lousada:

Femininos 3.000 metros marcha - Vitória Oliveira (SCB), 13.44,05, Maria Bernardo (COP), 14.37,66, Bruna Marques (IND-P), 14.51,99, Sandra Silva (IND-P), 15.42,80, Mariana Patrão (CAM-VC), 17.20,75.

Masculinos 3.000 metros marcha - Manuel Marques (IND-P), 13.58,49, André Miranda (ACPV), 15.32,17, Paulo Rigor (CAM-VC), 16.32,17.

- Resultados de Leiria:

Femininos 3.000 metros marcha - Joana Pontes (LMA-L), 13.36,65, Vera Santos (SCP), 14.00,13, Mara Ribeiro (SLB), 14.26,24.

Masculinos 3.000 metros marcha - João Vieira (SCP), 11.33,61, Paulo Cunha (CCSJM), 14,.04,93, Guilherme Rodrigues (SCP), 14.09,55.