João Vieira e Rui Coelho campeões nacionais de marcha 35 km e 50 km

João Vieira, do Sporting, e Rui Coelho, do Clube de Atletismo de Seia, sagraram-se hoje campeões nacionais de marcha nas distância de 35 e quilómetros, respetivamente, nos campeonatos disputados em Porto de Mós, no distrito de Leiria.

Numa edição adaptada devido à pandemia - realizada na zona industrial da vila e sem público - e marcada pelas baixas temperaturas, João Vieira voltou a demonstrar a supremacia no setor masculino nacional.

O marchador do Sporting conquistou o título nacional nos 35 quilómetros, em 02:39.47 horas, com larga vantagem sobre o segundo português, Hélder Santos, do Leiria Marcha Atlética, que ficou a mais de 13 minutos.

Foi o sexto título consecutivo na distância do marchador dos 'leões', que já está apurado para a prova de 50 quilómetros dos os Jogos Olímpicos Tóquio2020, a disputar em 2021, e falhou por pouco mais de um minuto o recorde pessoal nos 35.

Numa competição marcada pela participação de vários atletas colombianos - um deles, José Montaña, até terminou à frente de João Vieira, com 2:37.05 horas -, o terceiro lugar no campeonato nacional foi para Rui Coelho, do Clube de Atletismo de Seia, que protagonizou um despique interessante com Hélder Santos.

O atleta de Seia que foi terceiro à passagem dos 35 quilómetros, aproveitou uma paragem forçada de Hélder Santos para tomar a dianteira nos 50, garantindo, na sua estreia nesta distância, o primeiro título nacional da carreira, com quase quatro minutos de vantagem sobre o marchador de Leiria.

Classificações:

Masculinos:

- 35 km:

Individual

1. João Vieira (Sporting), 02:39.47 horas

2. Hélder Santos (Leiria Marcha), 02:53.53.

3. Rui Coelho (CA Seia), 02:54.27.

4. Luís Gil (GD Estreito), 02:59.45.

5. Manuel Marques (AC Póvoa do Varzim), 03:02.34.

Coletiva

1. CA Seia, 18 pontos

2. AC Póvoa do Varzim, 20

- 50 km:

Individual

1. Rui Coelho (CA Seia), 04:11.27 horas

2. Hélder Santos (Leiria Marcha), 04:15.47.

3. Luís Gil (GD Estreito), 04:20.10.