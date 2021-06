João Vieira foi 15.º nos 20 km marcha no Grande Prémio Cantones

O português João Vieira foi, este sábado, 15.º classificado nos 20 quilómetros marcha do Grande Prémio Cantones, na Corunha, em Espanha.

Vieira, que já está apurado para a prova dos 50 km marcha de Tóquio'2020, terminou com um tempo de 1:21.41 horas, ficando 41 segundos acima da marca de qualificação direta para os 20km dos Jogos Olímpicos.

O outro atleta luso na prova masculina, Paulo Martins, que tal como João Vieira representa o Sporting, foi 59.º classificado, com uma marca de 1:32.08 horas.

Nos 20 km femininos, Inês Henriques, marchadora do Clube de Natação de Rio Maior, foi a melhor portuguesa na Corunha, ao obter o 18.º lugar, com uma marca de 1:34.50 horas, a sua melhor deste ano.

Carolina Costa, do Sporting, foi 24.ª classificada, com um tempo de 1:37.07 horas, e Joana Pontes, do Leiria Marcha Atlética Clube, foi 38.ª, após concluir a prova em 1:41.48 horas.