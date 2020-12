João Vieira renova título nacional dos 20 km marcha e alcança o 57.º absoluto

O atleta João Vieira (Sporting) renovou este domingo o título nacional de 20 quilómetros marcha em estrada, em Olhão, num teste para os 50, distância em que já garantiu a qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020.

O sportinguista venceu a prova folgadamente, com um tempo de 1:25.57 horas, e só não foi o mais rápido nas 20 voltas ao percurso porque o britânico Tom Bosworth, que participou extra-campeonato nacional, registou 1:23.56 horas.

Para João Vieira, de 44 anos, trata-se do terceiro título consecutivo nos 20 km marcha em estrada, do 19.º título na distância (11 em pista e os últimos oito em estrada) e do 57.º título nacional absoluto (20 em pista, 20 em pista coberta e 17 em estrada).

O atleta natural de Portimão, mas residente em Rio Maior, já garantiu a qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para 2021 devido à pandemia de covid-19, na distância de 50 km marcha, com o tempo de 3:46.28 horas.

João Vieira, que não quis falar à agência Lusa, encarou a corrida como um teste para o campeonato nacional de 50 km marcha, marcado para Porto de Mós, em 10 de janeiro de 2021.

Rui Coelho, do Centro de Atletismo de Seia, sagrou-se vice-campeão nacional, com um registo de 1:29.58 horas, considerando que o regresso à competição, após vários meses sem competir, não foi totalmente satisfatório.

"O percurso não foi dos mais fáceis e a mudança de temperatura - frio durante a semana e hoje sol - também dificultou, além de termos feito quase 600 quilómetros para estar aqui. Devia ter havido mais competições antes do campeonato nacional, para que fosse diferente em termos de ritmo", disse o marchador, que nos próximos meses vai procurar uma eventual qualificação para os Jogos Olímpicos nos 50 km marcha.

O pódio do campeonato nacional de 20 km marcha fechou com Rúben Santos (Sporting), com um registo de 1:36.05 horas.