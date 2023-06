Jogos Europeus: Portugal fica na 1.ª divisão europeia de atletismo

A seleção portuguesa de atletismo manteve-se hoje entre a elite da modalidade na Europa, no final do Europeu por seleções em Chorzow, Polónia, integrado no programa dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, acabando no oitavo lugar.

Com 315 pontos, a seleção lusa ficou bem acima da 'linha de água', numa divisão em que Noruega, 16.ª, Turquia, 15.ª, e Bélgica, 14.ª, caíram à segunda divisão, com a Itália coroada, com 426,50 pontos, mais 24,50 do que os anfitriões, a Polónia.

Em Chorzow, casa do Europeu por equipas há duas edições consecutivas, o melhor resultado do dia foi o quinto lugar global de Leandro Ramos, no lançamento do dardo, com 81,62 metros, melhor marca da época do luso, que lhe valeu o terceiro lugar entre atletas da principal divisão.

A estafeta mista 4x400 metros, com João Coelho, Cátia Azevedo, Ricardo dos Santos e Fatoumata Diallo, bateu hoje o recorde nacional, ao conseguir 3.14,06 minutos, enquanto Rúben Amaral foi 16.º e último nos 5.000 metros, mais de meio minuto atrás do penúltimo.

Marta Pen foi sétima nos 1.500 metros, com 4.13,50 minutos, enquanto Cláudia Ferreira estabeleceu um novo recorde pessoal no lançamento do dardo, 55,82 metros, o sexto melhor registo.

Nos 200 metros, a velocista Arialis Martinez conseguiu o sexto melhor registo, 23,12 segundos, e no peso Francisco Belo foi oitavo, com 19,64 metros, e Catarina Queirós foi solução de recurso no salto em comprimento, com 5,53 metros.

Anabela Neto conseguiu a melhor marca do ano com 1,84 metros, no salto em altura, disciplina em que Gerson Baldé foi sétimo, com 2,17 metros.

Delvis Santos fez melhor marca da temporada nos 200 metros, com 21,18 segundos.

Portugal sai de Chorzow com três pódios, o ouro de Auriol Dongmo no lançamento do peso e as pratas de João Coelho (400 metros) e Isaac Nader (1.500 metros), além da permanência entre a elite assegurada.

Portugal soma até ao momento nove pódios em Cracóvia2023, nomeadamente três ouros, três pratas e três bronzes, o último deles conquistado hoje pela dupla de padel Afonso Fazendeiro/Miguel Oliveira, além de outros dois 'metais' já assegurados, no muaythai.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.