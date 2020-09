Johannes Vetter regista segunda melhor marca da história no lançamento do dardo

O alemão Johannes Vetter registou hoje o segundo melhor lançamento da história do lançamento do dardo, atirando-o a 97,76 metros, no 'meeting' de Chorzow, na Polónia, a menos de um metro do recorde do mundo.

Vetter, de 27 anos, ficou a poucos centímetros de um registo considerado quase imbatível, do checo Jan Zelezny, que em maio de 1996 lançou a 98,48 metros.

Campeão do mundo em 2017, e medalha de bronze nos Mundiais de Doha, no Qatar, em 2019, o alemão fez melhor do que o anterior melhor registo pessoal por mais de três metros.

Por comparação, a terceira melhor marca da história, do também alemão Thomas Röhler, campeão olímpico, fica a quase quatro metros de distância: 93,90 metros, em 2017.

"Não sei mesmo o que dizer. No dardo, há detalhes que permitem bons lançamentos, quando tudo está no sítio ideal. Com algum vento favorável, podia ter ido mais longe, próximo dos 100 metros, mas acho que mostrei que também se pode atirar muito longe num estádio fechado como este", explicou, após a performance em Chorzow.

Vetter, que ficou em quarto lugar nos Jogos Olímpicos Rio2016, já tinha atirado para 91,49 metros em 11 de agosto, na cidade finlandesa de Turku, e hoje ainda conseguiu, após já ter assegurado a vitória, fazer a sexta melhor marca da história, com a quarta tentativa, para 94,84 metros.

Depois dos Mundiais de 2017, o alemão tem sido perseguido por lesões no tornozelo esquerdo, que requer injeções antes de cada competição, com uma operação em 2019 a resolver a questão, voltando aos treinos em novembro do ano passado.

Antes, em 2018, registou em Leiria, na Taça da Europa de lançamentos, a melhor marca da história da competição, com um lançamento de 92,70 metros.

O próximo 'meeting' de Vetter está marcado para terça-feira, em Dessau, continuando na Alemanha até ao próximo domingo, para nova prova em Berlim.

