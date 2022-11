Jordan Díaz vai poder estar em Paris'2024: adversário de peso para Pichardo na luta pelo ouro

Os Jogos Olímpicos de Paris ainda estão à distância de mais de ano e meio, mas é possível desde já antever algumas das batalhas que prometem bastante. Uma delas, a do ouro do triplo salto, acaba de ganhar um novo protagonista, já que o ainda cubano Jordan Díaz, um dos mais promissores a nível global na especialidade, recebeu luz verde para competir por Espanha, o país que o acolheu no ano passado. A autorização, já comunicada pela World Athletics, é válida a partir de 28 de junho de 2024, cerca de um mês antes do arranque do certame francês.Integrado na estrutura de atletas do lendário Iván Pedroso (técnico que trabalhou recentemente com Nélson Évora), Jordan Díaz é cidadão espanhol desde fevereiro deste ano, mas ao abrigo das regras da World Athletics apenas poderá competir pelo seu novo país em termos oficiais a partir do verão 2024, precisamente quando se completam três anos desde a data em que desertou da comitiva cubana em Castellón - na altura com ajuda de Ana Peleteiro Apesar de não poder competir por Espanha até 2024 - por isso mesmo irá falhar os Mundiais de Budapeste, no próximo ano -, o atleta de apenas 21 anos já é detentor do recorde do país vizinho, com os 17,87 metros feitos em Nerja, no mês de junho. Uma marca que o colocou como o segundo do ano, apenas atrás dos 17,95 que valeram o título mundial a Pedro Pichardo em Oregon, nos Estados Unidos, em julho.E será com Pichardo que, em Paris, promete travar uma intensa batalha pelo trono olímpico, numa luta ibérica de atletas nascidos em Cuba mas que escolheram a Europa para seguir vida e carreira.