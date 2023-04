Jorge Vieira: «Se filiarmos todos os atletas, seremos os primeiros do ranking»

Jorge Vieira, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, deu este sábado o 'tiro de partida' das celebrações dos 100 anos do treino de atletismo em Portugal, num congresso que se realiza na Faculdade de Motricidade Humana, em Oeiras.O dirigente lembrou alguns dos momentos mais marcantes do atletismo e defende que o ‘salto’ da modalidade e a vontade de investir surgiu da primeira medalha de ouro, arrecadada por Carlos Lopes em 1976 nos Jogos Olímpicos de Montreal. Jorge Vieira salientou ainda o trabalho dos quatro clubes portugueses que criaram atletas medalhados – Sporting, Benfica, FC Porto e Clube Atletismo do Porto - e lança o desafio "de existirem mais clubes formadores".Jorge Vieira considera ainda que o atletismo nacional tem as "chaves" para o sucesso e assume: "se filiassemos todos os atletas praticantes, seríamos os primeiros do ranking".Para finalizar o seu discurso, o presidente defende o importante "valor" do presente e pede para que o passado não seja esquecido.