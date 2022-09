José Maria Villa Freitas: «É essencial a pessoa mexer-se»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

RECORD - Depois do sucesso da estreia, no ano passado, o que esperar da 2.ª Corrida Multicare Vitality?

José Maria Villa Freitas – A 1ª edição correu muito bem. Tínhamos acabado de sair do confinamento. Este ano, além da caminhada e da corrida de 5 km, teremos também uma corrida de 10 km, pois percebemos que existiam muitos que desejavam fazer essa distância mais profissional.

R - As inscrições terminam amanhã. O que diria a todos os interessados em participar?

JMVF – Que vale a pena! Eu já me inscrevi e não só pela corrida em si. No ano passado, para a corrida de 5 km, não aceitámos inscrições de menores de 18 anos. Havia filhos que corriam com os pais e não podiam inscrever-se, mas foram para a caminhada. Este ano todos podem inscrever-se. Há muitas famílias que correm juntas e este é um evento familiar.

R - Que outros pontos de interesse do evento são de destaca?

JMVF – Haverá uma forte componente de socialização. Teremos connosco as nossas embaixadoras, a atleta olímpica Patrícia Mamona e a apresentadora Isabel Silva. E também o humorista António Raminhos, que nós apoiamos. Além da corrida e da caminhada, teremos uma vertente de networking social, o que ajudará a preencher muitíssimo bem a manhã de domingo.

R - A Fidelidade, através do programa Multicare Vitality, desafia as pessoas a terem uma vida mais saudável. Esta iniciativa reflete esse propósito?

JMVF – Queremos que as pessoas sejam consequentes na prática da atividade física. É fácil começar, mas o difícil é manter. Além da prevenção de eventuais problemas, é essencial a pessoa mexer-se pela sua saúde e fazer atividade para combater o sedentarismo e a inércia. O programa e a aplicação Vitality têm desafios semanais que, caso sejam cumpridos, valem recompensas. É uma dupla premiação. Primeiro para a nossa saúde, pois estamos a fazer atividade. Não necessariamente correr, pode ser caminhar, andar de bicicleta, jogar padel… Depois, a aplicação dá pontos que se transformam em Fidcoins, que, no fundo, é dinheiro que pode ser utilizado nos nossos diversos parceiros, como o Celeiro, a Decathlon ou o Pingo Doce.

R - Mas há outras vantagens...

JMVF – Os pontos podem valer um desconto até 15% no seguro de saúde anual. E há outro atrativo. O utilizador da aplicação pode comprar um smartwatch que ajuda a monitorizar a performance, como os passos ou o ritmo cardíacos. Se forem cumpridos os objetivos, o valor total ou parcial do smartwatch será reembolsado, dependendo do cumprimento dos objetivos.