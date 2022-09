José Maria Villa Freitas: «Evento será forma de ajudar uma instituição»

RECORD - Quão importante é a vertente solidária da iniciativa?

JMVF – Entra muito no espírito da Fidelidade, que tem o Prémio Fidelidade Comunidade. A Associação Bipp - Semear, que vamos apoiar, já o venceu duas vezes. As inscrições são de 5 euros por pessoa e a totalidade reverte para a instituição, que apoia indivíduos com dificuldades de integração intelectual ou desenvolvimento e tem feito um caminho extraordinário na integração e no ensinamento. Recomendamos que pessoas vão à corrida e possam ajudar outras pessoas, pois a instituição tem feito um trabalho muito meritório.