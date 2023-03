José Pedro Veiga vence Maratona de Badajoz

O português José Pedro Veiga venceu este domingo a Maratona de Badajoz, terminando a prova com um tempo de 2:20:09. O atleta da Associação de Jovens da Landeira, no concelho de Vendas Novas, assegurou com esta marca o recorde do distrito de Évora. No início de fevereiro, José Pedro Veiga, de 32 anos, havia conquistado o primeiro lugar na Meia-Maratona de Cascais.Já no feminino, a portuguesa Joana Fonseca também saiu vencedora, registando um tempo de 2:47:20.