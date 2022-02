Jovem campeão cubano do triplo já é espanhol e teve a ajuda da ex-namorada de Nelson Évora

A imprensa espanhola revela esta manhã que Jordan Díaz, campeão mundial de juvenis e sub-20 do triplo salto, já é um cidadão espanhol. Num processo a fazer lembrar o de Pedro Pablo Pichardo, o jovem atleta cubano, de 20 anos, desertou da equipa do seu país em julho do ano passado, durante uma prova em Castellón.Díaz quer uma vida melhor fora de Cuba. Aproveitou uma distração da sua equipa no aeroporto de Madrid e fugiu. Refugiou-se em Saragoça, onde pediu ajuda a Ana Peleteiro, ex-namorada de Nelson Évora, que o colocou em contacto com as autoridades espanholas.O triplista de 1,86 metros, que aos 18 anos saltou 17,49 metros, obtendo a segunda melhor marca mundial de sempre em sub-20, quer fixar-se em Espanha e lutar, pelo seu novo país, por uma medalha nos Jogos Olímpicos de Paris.