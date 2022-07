Kipchoge em Berlim, Bekele em Londres: principais maratonas anunciam estrelas

Berlim, Londres, Chicago e Nova Iorque. O segundo semestre vai ser bastante preenchido no que a maratonas internacionais diz respeito e já começam a chover os primeiros grandes nomes para compor os elencos de elite. As primeiras do calendário foram também aquelas que primeiro anunciaram os nomes de ponta e, a julgar pelo que já foi anunciado... isto promete.A começar desde logo por, marcada para 25 de setembro. Não há volta a dar quando se fala em maratonas., o homem mais rápido da história (2:01.39) e o único a cumprir a distância abaixo das duas horas (1:59.40, num evento não-oficial), está de volta à cidade alemã, para tentar melhorar a sua estratosférica, tendo como principal adversário, o vencedor da edição do ano passado. Será um reencontro entre ambos em Berlim, depois duelo de 2017. Aos 37 anos, Kipchoge não aponta metas, mas lembra que "Berlim é um percurso rápido, onde o ser humano já provou que é possível testar os limites". Quanto a Adola, de 31 anos, por agora a promessa é tentar correr rápido e "conseguir um tempo abaixo das 2:03" - o seu recorde pessoal é de 2:03.46.E se Berlim já anunciou o homem mais rápido de sempre, Londres (a 2 de outubro) não quis ficar atrás e já apresentou... o segundo melhor., aos 40 anos, está disposto em calar quem o aponta à reforma e vai estar novamente na linha de partida de uma maratona. É o regresso aos 42,195 metros do etíope, que no ano passado foi 3.º em Berlim e 6.º em Nova Iorque.Com recorde pessoal de 2:01.41, Bekele é o nome principal em termos históricos, mas em Londres terá concorrência feroz. A começar pelo campeão em título, o compatriota, com 2:03:36 horas de recorde pessoal. Mas a principal ameaça deverá vir de outros dois etíopes,, os terceiro e quinto mais rápidos da história, com 2:02:48 e 2:02:55. Há ainda o regresso de, queniano que foi segundo em 2020, a presença do belga, terceiro nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 e recordista europeu (2:03:36), mas também, que aos 39 anos vai voltar às maratonas depois do fracasso no retorno à pista.Nas senhoras há muito para destacar, especialmente pelo trio composto pela recordista mundial(2:14:04), a detentora do título(2:17:43, de recorde pessoal) e também, a melhor estreante de sempre numa maratona (2:17:23). Ao todo são nove as atletas sub-2:20 confirmadas, num pelotão que contará com a presença da britânica, em estreia na distância.Estas duas maratonas, tal como Chicago, têm as inscrições encerradas, mas ainda há vagas de participação através de dorsais de caridade ou, em alternativa, através de operadores turísticos. Para Portugal estas maratonas são 'transacionadas' pela Endeavor