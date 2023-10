Lagoa acolhe Europeus de corta-mato em 2025

O Município algarvio de Lagoa vai acolher a edição de 2025 dos Campeonatos da Europa de corta-mato, que vão ser disputados pela quarta vez em Portugal, decidiu esta quinta-feira a European Athletics, em Vílnius.

"Uma vez mais, pela quarta vez, a European Athletics depositou confiança na Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) e, neste caso, no Município de Lagoa, para a organização e realização dos Campeonatos Europeus de corta-mato de 2025", exultou o líder federativo, Jorge Vieira.

Portugal já foi palco das competições de 1997, em Oeiras, 2010, em Albufeira, e 2019, em Lisboa.

"É um motivo de enorme satisfação. Há muito ambicionávamos organizar uma prova com a dimensão destes Europeus de corta-mato. Será com certeza um grande desafio, mas Lagoa estará à altura", assegurou o edil lagoense, Luís Encarnação, igualmente citado pela FPA.

O presidente da Câmara apontou a competição como "uma oportunidade" para "a inauguração do futuro parque urbano de Lagoa e para a reinauguração do Centro de Congressos do Arade, que vai ser o centro logístico do evento", assumindo-se ansioso "por dezembro de 2025".

Lagoa vai receber os 31.ºs Europeus de corta-mato, cuja edição deste ano vai ser disputada em Bruxelas, no dia 10 de dezembro, e a de 2024 em Antalya, na Turquia.