Leandro Ramos bate duas vezes recorde nacional e faz história no lançamento do dardo

Leandro Ramos, atleta do Benfica, bateu este sábado por duas vezes o seu próprio recorde português no lançamento do dardo, fixando-o em 80,81 metros, durante as provas de observação de lançamentos realizadas em Vagos, Aveiro.

O lançador tinha como recorde 78,84 metros, obtidos a 21 de fevereiro, no Centro de Alto Rendimento do Jamor, em Lisboa. No decorrer do concurso deste sábado, começou por subir para 79,01 metros, para depois chegar ao atual recorde, a 80,81.

Este resultado confirma amplamente a marca de qualificação para os Europeus de sub-23 (72,00 metros) e a subida ao 14.º lugar mundial do ano, em termos absolutos (quinto europeu).

Em termos europeus de sub-23, Leandro Ramos, que ainda só tem 20 anos, tem mesmo a melhor marca esta época, colocando-se assim como um dos favoritos para a prova que vai decorrer em Bergen, Noruega, de 8 a 11 de julho.