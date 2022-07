Leandro Ramos estreia-se em Mundiais com um 22.º lugar no lançamento do dardo

Em estreia em Campeonatos do Mundo, Leandro Ramos foi esta madrugada 22.º na qualificação para a final do lançamento do dardo dos Mundiais de Eugene, falhando desta forma o apuramento para a decisão.O jovem lançador português, de 21 anos, até entrou bem no concurso, com 77.34 metros, mas não mais conseguiu melhorar, fazendo 76.27 e 72.48. Marcas que ficam bastante aquém do recorde nacional que o próprio detém, fixado nos 84.78 em Doha, no Qatar.