Leandro Ramos melhora máximo nacional no dardo

Leandro Ramos bateu o recorde nacional do lançamento do dardo com a marca de 78,44 metros, superando o seu anterior máximo de 77,52 metros, conseguido em 2019. “Estava à espera de um resultado que pudesse superar o anterior recorde, que já tinha mais de um ano e meio. Temos estado a trabalhar para isso, apontando para os Campeonatos Nacionais de Lançamentos Longos na próxima semana”, disse o atleta do Benfica, de 20 anos, no final das provas de preparação no CAR do Jamor. Leandro Ramos confirma também a qualificação internacional para os Europeus de sub-23 (72,00 metros). *