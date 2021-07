Leandro Ramos sétimo no dardo do 'meeting' de Gateshead

O português Leandro Ramos classificou-se esta terça-feira em sétimo lugar no concurso do lançamento do dardo do 'meeting' de atletismo de Gateshead, prova da Liga Diamante da modalidade.

Dois dias depois de ter conseguido a prata nos Europeus de sub-23, em Talin, Leandro Ramos estreou-se na Liga Diamante com a marca de 76,35 metros, numa prova vencida pelo grande favorito, o alemão Johannes Vetter, que chegou aos 85,25.

Ramos, que é o recordista nacional absoluto (81,32), conseguiu no concurso mais dois lançamentos para lá dos 70 metros - um a 71,55 e outro a 73,14.

A Liga Diamante de atletismo, circuito mundial mais importante da modalidade, fica agora suspensa devido à realização dos Jogos Olímpicos, regressando em 21 de agosto em Eugene, Estados Unidos, antes de mais quatro 'meetings' na Europa, em agosto e setembro.