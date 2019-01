Nacional de estrada: Leões favoritos no Jamor

O Benfica não vai apresentar equipa masculina e feminina no Nacional de estrada, amanhã, a partir das 14h30, no Jamor, mas tem em Rui Pinto, vencedor da São Silvestre da Amadora, um forte trunfo para o clube da águia poder conquistar a vitória individual na prova que encerra a edição 2018 da Liga Allianz Running Record, juntando milhar e meio de concorrentes num percurso de 10 quilómetros com partida e chegada no Estádio Nacional.O Sporting, por seu lado, que já era o previsível vencedor feminino, estende essa vantagem aos masculinos com um plantel bastante extenso e que lhe dará garantias de sucesso para os próximos tempos.Esta ausência do Benfica é explicada por uma aposta do clube nas competições de pista coberta e ao ar livre, tendo o clube dimensionado os seus apoios aos atletas da primeira linha. Os encarnados, segundo apurou o nosso jornal, querem percorrer um caminho lento mas seguro na aposta na formação, não querendo cometer exageros.Apesar de os encarnados não pontuarem, o Nacional de estrada não sai desvalorizado porque se prevê um bom despique tanto em masculinos como em femininos.O benfiquista Rui Pinto, que na São Silvestre da Amadora averbou a quarta vitória, vai encontrar oposição por parte de um conjunto leonino equilibrado: Rui Teixeira, campeão nacional de corta-mato, Ricardo Dias, Rui Pedro Silva, Licínio Pimentel, José Moreira, Bruno Albuquerque e Alberto Paulo.Por sua vez, não se deve esquecer Ricardo Ribas, agora no Sp. Braga, e António Pedro Rocha, surpreendente vencedor da São Silvestre do Porto.Em femininos, a sportinguista Sara Moreira, vencedora da São Silvestre do Porto, pode suceder à sua colega de equipa Inês Monteiro na lista de vencedoras. Mas há que ter em atenção a progressão de outra atleta do Sporting, Sara Catarina Ribeiro, campeã nacional de crosse, que tem feitos progressos acentuados.Susana Godinho, Daniela Cunha e Ana Mafalda Ferreira também estão inscritas pelos leões.